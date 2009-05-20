Законопроект о депортированных предлагают доработать
20:00, 20 мая 2009Крым
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Нет финансового обоснования
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений рекомендует парламенту направить на доработку законопроект "О восстановлении прав граждан, депортированных по национальному признаку" (№ 3142).
Об этом сообщила пресс-служба ВР.
В частности, отмечалось, что предложенная редакция проекта не решает проблем депортированных и не определяет четких средств, форм, объемов, порядка восстановления их прав.
Кроме того, отмечали депутаты, проект не предусматривает процедуру возвращения или компенсации потерянного имущества.
Также в комитете обратили внимание на то, что законопроект не имеет финансово-экономического обоснования.
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