Севастополь повысил тарифы на тепло- и водоснабжение

Городской совет Севастополя сегодня в 1,5 раза увеличил тарифы на теплоснабжение для второй группы потребителей - предприятий, организаций и учреждений, финансирующихся из государственного и местного бюджета, а также для коммерческих предприятий - и на 15% - за водоотведение для предприятий бюджетной сферы.

При этом депутаты отклонили предложеиние городской администрации повысить тарифы для населения.

Как заявил корреспонденту УНИАН директор «Севтеплоэнерго» СГС» Михаил АНДРЕЕВ, решение горсовета не исправит финансовое положение предприятия.

По итогам отопительного сезона у «Севтеплоэнерго» СГС» более 50 млн. грн. долга за потребленный газ.

«В законе четко написано: если тарифы меньше экономически обоснованных, дотацию надо закладывать в бюджете того региона, который принимает эти тарифы. Другое дело, что наше видение, в частности, мое личное, в том, чтобы тарифная составляющая в покрытии себестоимости была на уровне приблизительно 70%, а 30% - дотационная составляющая бюджета. На сегодняшний же день ситуация такая: по населению тарифная составляющая по теплу - порядка 30% (70% должна быть, соответственно, дотация), по горячей воде - только на 22% тарифы покрывают себестоимость, и по второй группе потребителей тарифы покрывают 70% себестоимости», - сказал М.АНДРЕЕВ.

По его мнению, горсовет принял «абсолютно верное» решение о доведении тарифов для второй группы потребителей до экономически обоснованного уровня.

«Ну , а что касается тарифа по теплу для населения, я предполагаю, что в бюджете города, наверное, есть какие-то определенные средства, которые позволят исполнить закон о теплоснабжении», - добавил директор предприятия ТКЭ.

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской горгосадминистрации Владимир ХИБУЧЕНКО в интервью журналистам сообщил, что «решение по воде для прочих потребителей дает 1,2 млн. грн. до конца года, по теплу - это немногим более 10 млн. грн.». «Достаточно небольшие финансовые ресурсы, но, как говорится, хоть какие-то», - добавил он.

В.ХИБУЧЕНКО сказал, что «дырке» в бюджете, которая сегодня образовывается в дотации коммунальных предприятий, остается в сумме около 150 млн. грн.

«Тот кредит, который мы сейчас берем в сумме 30 млн. грн., даст нормально продержаться «Севгорводоканалу» и заплатить зарплату «Севтеплоэнерго» практически до 1 сентября, возможно, отчасти до 1 октября», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 году горсовет Севастополя неоднократно отказывался вносить «тарифный вопрос» в повестку дня сессии. Руководство госадминистрации за это резко критиковало депутатский корпус.