В Крыму отметят 90-летие украинского комсомола

В Крыму отпразднуют 90-летие со дня создания Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины.

Верховная Рада автономии сегодня поддержала инициативу крымского Союза ветеранов комсомола и Коммунистического союза молодежи Крыма о праздновании 90-летия ЛКСМУ. За принятие постановления проголосовали 68 из 86-ти присутствовавших в зале депутатов. Всего в крымской ВР 100 парламентариев.

90 лет ЛКСМУ исполнится 26 июня 2009 года.

Авторы постановления отмечают, что в настоящее время в Украине, в том числе и в Крыму, нарушаются права молодежи на труд, бесплатное образование, охрану здоровья, всестороннее развитие личности. Кроме того, «в молодежной среде распространяются наркомания, алкоголизм и другие негативные явления».

Они считают, что решение молодежных вопросов невозможно без взаимодействия органов власти с молодежными общественными организациями, среди которых – Коммунистический союз молодежи Крыма, осуществляющий свою уставную деятельность «в лучших традициях» ЛКСМУ.

Крымскому правительству поручено рекомендовать органам местного самоуправления и райгосадминистрациям автономии организовать в учебных заведениях и библиотеках тематические выставки, читательские конференции, круглые столы, посвященные 90-летию ЛКСМУ; провести спортивные соревнования и неделю патриотических фильмов; организовать встречи учащейся молодежи с ветеранами комсомола и комсомольским активом республики; благоустроить места, связанные с историей комсомола.

Также рекомендовано «принять меры по разрешению молодежных проблем, связанных с трудоустройством, получением образования, предоставлением молодым семьям долгосрочных льготных кредитов для строительства и приобретения жилья», по борьбе с беспризорностью, профилактике подростковой преступности.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании в стране 90-летия создания ЛКСМУ.