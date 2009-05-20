Трехэтажный велотрек хотят построить в Симферополе

Капсулу в первый бетонный блок на месте строительства будущего велотрека заложили сегодня в Симферополе, сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

В трехэтажном велотреке разместятся 8 залов для спортивных тренировок и гостиница.

Окончание строительных работ и полная сдача объекта, по предварительным прогнозам, планируется через 1,5-2 года. Еще год может уйти на постройку гостиничного комплекса.

Ориентировочная сметная стоимость объекта составляет порядка 80 млн. долл.

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО отметил, что об этом строительстве было заявлено еще 2 года назад, но тогда начать работу над проектом не позволили "объективные причины". "Возникли проблемы с оформлением разрешения на строительство, с проектно-сметной документацией, даже с поисками спонсора. Сегодня все сложности разрешены”, - заявил крымский спикер.

По его словам, аналогов этому проекту в Украине нет. Его преимущество - многофункциональность. Кроме спортивных залов для разных видов спорта, велосипедной трассы с трибунами для зрителей и гостиничного комплекса, 2 тыс. квадратных метров первого этажа гостиницы, а также 8 тыс. квадратных метров закрытого велотрека будут отведены под выставочные залы. Таким образом, Симферополь получит около 10 тыс. кв. м выставочных площадей, что позволит в межсезонье проводить крупные выставки.

Глава крымского парламента подчеркнул, что новый велотрек (кроме гостиницы) не будет частной формой собственности - там смогут заниматься разными видами спорта крымские школьники, будут проходить международные соревнования и чемпионаты.