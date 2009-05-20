Морпехи готовятся уничтожать незаконные формирования в Крыму

До 200 человек личного состава, 12 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты, около 20 единиц автомобильной техники подразделений морской пехоты и войск береговой обороны принимают участие в полевом выходе в районе озера Донузлав в Крыму.

Подразделения украинского флота проводят подготовку к плановым учениям по высадке морского и воздушного десанта на необорудованное побережье с целью уничтожения незаконных военных формирований, сообщает Управление пресс-службы Министерства обороны Украины.

В ходе занятий морпехи и подразделения войск береговой обороны отрабатывают вопросы погрузки техники и личного состава на большой десантный корабль “Константин Ольшанский” и средний десантный корабль “Кировоград”, высадки на побережье, вождения бронетехники на плаву и тактики действий подразделения на берегу.

С десантно-штурмовыми и разведывательными подразделениями морской пехоты проводятся занятия по воздушно-десантной подготовке. Для проведения занятий привлечены экипажи самолетов и вертолетов морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины.