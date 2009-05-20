Парламент Крыма вспомнил о русском языке

Верховная Рада Крыма утвердила меры по поддержке русского языка в сфере образования автономии.

За такое решение проголосовали 82 из 86-ти присутствовавших в зале парламентариев. Всего в ВР автономии 100 депутатов.

Парламент поручил Министерству образования и науки Крыма, в частности, рассмотреть возможность увеличения количества учебных часов на изучение русского языка и литературы в общеобразовательных учебных заведениях автономии.

Крымскому Минобразу также поручено вместе с органами местного самоуправления обеспечить во всех учебных заведениях автономии размещение информации (вывесок, стендов, табличек) на русском языке.

Помимо этого, Минобразования автономии должно провести в крымских школах мониторинг по вопросу изучения русской литературы и разработать спецкурс по русской литературе. Министерству также рекомендовано разработать спецкурсы по истории и географии Крыма.

Парламент Крыма рекомендовал выделить из бюджета автономии деньги на издание учебно-методической литературы на русском языке.