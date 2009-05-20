Крымским татарам нужен единый алфавит

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ считает необходимым создать единый алфавит для крымских татар во всем мире.

Об этом он заявил в ходе Всемирного конгресса крымских татар, который проходит в настоящее время в автономии.

«Очень важно, чтобы каждый крымский татарин мог прочесть любую газету или книгу на родном языке, в какой бы стране они ни были изданы», - сказал лидер Меджлиса.

По его мнению, на базе единого алфавита ученые могли бы разработать, издать и распространить «единый орфографический словарь крымскотатарского языка».

М.ДЖЕМИЛЕВ напомнил: «В 1991 году мы проводили международную конференцию по проблеме возвращения крымскотатарской письменности на латинскую графику, а через несколько месяцев Курултай принял по этому вопросу окончательное решение. <...> Мы отказались от некоторых знаков, которые были в латинской крымскотатарской письменности до 1938 года, и приняли вариант, максимально приближенный к нынешней турецкой графике».

Вместе с тем, в Румынии крымские татары пользуются алфавитом, содержащем несколько знаков, которых нет в принятой на Курултае графике.