Праздник последнего звонка в школах Феодосии пройдет 30 мая

Окончание учебного года в школах Феодосии пройдет 30 мая. В этот день будет организован праздник последнего звонка.

В городе в 2009 году 11 класс закончат 785 человек.

Как сообщила главный специалист по связям со СМИ исполкома Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА со ссылкой на начальника городского управления образования Оксану ДЫМНИЧ, среди учащихся 11 классов 26 человек претендуют на награждение «золотыми» и «серебряными» медалями (18 – «золото», 8 – «серебро»).

Выпускные вечера в Феодосии пройдут с 23 по 28 июня.

Также О.ДЫМНИЧ сообщила, что во внешнем независимом оценивании в этом году принимает участие 96% от общего количества выпускников феодосийских школ.