Главой комиссии парламента Крыма по земле назначен «союзовец»

Председателем Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию назначен крымский депутат от партии «Союз» Игорь ДЫШЛЕВОЙ.

За назначение И.ДЫШЛЕВОГО сегодня на пленарном заседании парламента автономии проголосовали 74 из 84 депутатов.

Он назначен на должность главы комиссии по земле по представлению крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО. Согласно части 1 статьи 74 регламента Верховной Рады Крыма председатели постоянных комиссий парламента избираются по представлению спикера.

Как сообщалось, 22 апреля Верховная Рада Крыма уволила «союзовца» Олега РУСЕЦКОГО с должности председателя комиссии парламента автономии по аграрным и земельным вопросам в связи с его назначением главой Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Справка. И.ДЫШЛЕВОЙ родился в 1972 году в городе Ватутино Черкасской области Украинской ССР.

С 1991 года по 2001 год занимался предпринимательской деятельностью в Ватутино.

С декабря 2001 года по декабрь 2003 года – специалист отдела анализа и финансов частного предприятия «Волиум», Симферополь.

С декабря 2003 года по январь 2006 года – экономист-аналитик КРТС «Институт социально-экономического развития Крыма», Симферополь.

В 2006 году – экономист ООО «Оптим-плюс», заместитель директора ООО «Крыммаркет Центр».

С 2007 года – генеральный директор ООО «Инфинити Групп».

Член партии «Союз». Женат, есть дочь.