«Союзный» вице-премьер Крыма отказался от депутатства

Верховная Рада Крыма досрочно прекратила депутатские полномочия первого заместителя председателя Совета министров автономии Эдуарда ГРИВКОВСКОГО.

За это решение проголосовали 61 парламентарий из 84-х.

Э.ГРИВКОВСКИЙ был избран в парламент автономии по списку партии «Союз».

В пояснительной записке к решению отмечается, что Э.ГРИВКОВСКИЙ написал заявление с просьбой прекратить его полномочия. Причина такого решения не уточняется.

На пленарном заседании в июне планируется рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутатов Александра ГРЕССА (избран по списку блока «Не так!») и Александра БАРТЕНЕВА (избран в парламент автономии по списку блока «За Януковича!». Позже стал мэром Феодосии).

«Я думаю, что на следующей сессии будут рассмотрены вопросы по БАРТЕНЕВУ и вопрос по депутату ГРЕССУ, который написал заявление о сложении полномочий депутата», - сообщил журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.