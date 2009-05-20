«Союзный» вице-премьер Крыма отказался от депутатства
Гресс следующий на вылет
Верховная Рада Крыма досрочно прекратила депутатские полномочия первого заместителя председателя Совета министров автономии Эдуарда ГРИВКОВСКОГО.
За это решение проголосовали 61 парламентарий из 84-х.
Э.ГРИВКОВСКИЙ был избран в парламент автономии по списку партии «Союз».
В пояснительной записке к решению отмечается, что Э.ГРИВКОВСКИЙ написал заявление с просьбой прекратить его полномочия. Причина такого решения не уточняется.
На пленарном заседании в июне планируется рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутатов Александра ГРЕССА (избран по списку блока «Не так!») и Александра БАРТЕНЕВА (избран в парламент автономии по списку блока «За Януковича!». Позже стал мэром Феодосии).
«Я думаю, что на следующей сессии будут рассмотрены вопросы по БАРТЕНЕВУ и вопрос по депутату ГРЕССУ, который написал заявление о сложении полномочий депутата», - сообщил журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.