ФСБ России просят прислать в Украину документы о депортации 1944-го

Служба безопасности Украины обратилась к Федеральной службе безопасности России с просьбой способствовать положительному рассмотрению вопроса о передаче всех документов и статистических данных, касающихся депортации из Крыма крымских татар и представителей других народов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В письме глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выражает надежду, что российская сторона сможет выполнить двусторонние соглашения и предоставит украинской стороне электронные копии документов.

Как отметили в пресс-центре, в фондах архива СБУ хранятся только отдельные информационные документы и неполные статистические сведения об оперативной работе органов НКВД в Крыму в 1944 году.

Кроме того, в архиве почти нет нормативных документов НКВД СССР, в частности учетных карточек депортированных.