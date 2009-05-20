Крымский спикер мечтает о продаже санаториев украинских госструктур

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что для получения денежных средств на развитие социальной инфраструктуры автономии можно продать на аукционах принадлежащие государственным структурам санаторно-курортные объекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский спикер сказал сегодня в Симферополе.

«Я убежден: надо продать имущество, которое находится в Управлении делами Президента, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым – я имею в виду санатории, пансионаты, базы отдыха – и наполнить крымский бюджет для того, чтобы решить проблему социальной инфраструктуры на территории Южного берега Крыма и везде», - заявил он в ходе пленарного заседания ВР автономии.

Позже в интервью журналистам А.ГРИЦЕНКО сказал, что многие предприятия санаторно-курортного комплекса, которые принадлежат госструктурам, освобождены от уплаты налога на землю, из-за чего крымский бюджет недополучает средства. «По подсчетам, которые мы проводили в прошлом году, это цифра составляет более 100 миллионов. Я думаю, что эти деньги были бы не лишними в бюджете», - отметил глава парламента Крыма.

По его словам, неоднократно поднимался вопрос: «либо посчитать полностью всю доходную налогооблагаемую базу по налогу на землю (и тогда мы должны получать компенсацию из бюджета Украины на налог на землю), либо мы должны эти санатории продать на аукционе за хорошую стоимость, найти хорошего инвестора».

«Когда будет объект реализован, и будет там частный сектор, которому никто не предоставляет льготы по уплате за землю, он будет являться добросовестным плательщиком этого налога», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Руководитель ВР автономии отметил, что проблемы Южного берега Крыма - «это водоснабжение, это нагрузка на водоотведение, это нагрузка на дорожную сеть, это нагрузка на сеть электропередач, потому что вводятся новые объекты».

Вместе с тем, подчеркнул он, продавать санатории во время экономического кризиса и «проблем с конвертацией валюты» не выгодно.