Россиянин ранил двух пассажиров поезда «Москва-Феодосия»
13:48, 20 мая 2009Крым
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В Феодосии (Крым) милиция задержала 32-летнего гражданина Российской Федерации, который ранил ножом двух пассажиров в вагоне поезда «Москва–Феодосия».
Как сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, предварительно установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения двум гражданам..
Потерпевшим оказана медицинская помощь. Они не госпитализированы.
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