Россиянин ранил двух пассажиров поезда «Москва-Феодосия»

В Феодосии (Крым) милиция задержала 32-летнего гражданина Российской Федерации, который ранил ножом двух пассажиров в вагоне поезда «Москва–Феодосия».

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, предварительно установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения двум гражданам..

Потерпевшим оказана медицинская помощь. Они не госпитализированы.