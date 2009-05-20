В Ялте разбился пьяный мужчина
09:16, 20 мая 2009Крым
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Упал с 9-го этажа
В пгт Кореиз (Ялта, Крым) нетрезвый мужчина погиб в результате падения с 9-го этажа дома.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне.
«Мужчина, 1952 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения упал с девятого этажа. Он получил несовместимые с жизнью травмы», - говорится в информации крымского Главка.
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