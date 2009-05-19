Российского патриарха ждут летом в Севастополе
20:00, 19 мая 2009Крым
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В Херсонесе пройдет богослужение
На конец июля – начало августа запланирован визит в Севастополь Патриарха Русской Православной церкви Кирилла.
Об этом сообщила пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации.
Как ожидается, вместе с патриархом в Севастополь приедут около ста митрополитов, епископов Православной церкви из России и Украины.
"Они примут участие в богослужениях в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и на площади Нахимова", – говорится в сообщении администрации.
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