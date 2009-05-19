Российские летчики возобновят тренировки на полигоне в Крыму

В ближайшее время российские военные летчики возобновят тренировки на комплексе палубной авиации «НИТКА» в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Он напомнил, что на протяжении нескольких последних лет из-за невозможности достичь договоренности между Министерствами обороны Украины и России российские летчики не могли проводить тренировки на «НИТКЕ».

«Несколько лет Россия не проводила такие учения, однако сейчас нет причин, чтобы их не проводить», – сказал Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что на высоком уровне все вопросы урегулированы. Сейчас ведутся технические уточнения даты начала тренировок.

Как подчеркнул министр обороны, согласно заключенному договору, за аренду тренировочного комплекса Россия будет платить Украине «соответствующие средства».

***«НИТКА» – уникальный и единственный тренировочный комплекс на территории СНГ, который полностью имитирует условия взлета и посадки палубной авиации авианосцем.