«Клубничку» в Крыму изготовляли под видом окон и дверей

В Крыму милиция пресекла деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной видеопродукции, в том числе порнографического характера.

В состав организованной преступной группы, которая в 2008-2009 годах занималась изготовлением и распространением «клубнички», входили 5 человек.

«Противоправную деятельность они организовали под видом частного предприятия, которое занималось торговлей хозтоварами и изготовлением окон и дверей. Помещение офиса предприятия использовалось в качестве цеха по изготовлению контрафактной видеопродукции», - сказано в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Продукция распространялась в торговых сетях и на центральных улицах Феодосии.

В отношении участников группы возбудили 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.203-1, 301 (нарушение законодательства, которое регулирует производство, экспорт, импорт дисков, для лазерных систем считывания, экспорт, импорт оборудования или сырья для их производства; ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем) УК страны.