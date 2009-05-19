Торговцев и дачников пытаются выгнать из южнобережного парка

17:20, 19 мая 2009
Крым
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Прокуратура добивается отмены решений Кореизского поселкового совета о выделении участков в границах парка «Мисхорский» пяти гражданам для жилищного строительства и четырем предприятиям для коммерческих целей.

«Мисхорский» - парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Как сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства, оспариваются в суде решения, которыми за частниками и их объединениями признано право собственности на сооружения в парке. «В частности, предъявлен иск к торговцам, самовольно установившим павильоны в границах объекта природно-заповедного фонда», - говорится в сообщении.

По протесту прокуратуры отозваны незаконные согласования контролирующих органов отвода земучастков под строительство культурно-развлекательного центра.

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