Дело о взрыве пятиэтажки передано в суд

Прокуратура Крыма сегодня направила в суд уголовное дело по факту обрушения пятиэтажного многоквартирного дома в Евпатории, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Евпаторийский городской суд направлены материалы расследования, составляющие 41 том, в том числе результаты свыше 50 экспертиз и допросы более 800 свидетелей», – говорится в сообщении.

Взрыв в доме прогремел в декабре 2008 года. Погибли 27 человек.

Прокуратура возбудила два уголовных дела. Их объединили в одно производство.

Три работника коммунального предприятия «Жилищник-1» были задержаны, а затем арестованы по решению суда.

По результатам досудебного следствия предъявлены обвинения начальнику и мастеру предприятия – в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.272, ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, служебная халатность) и электрогазосварщику – ч.2 ст.119, 128, 196 УК (убийство по неосторожности, неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, неосторожное уничтожение или повреждение имущества).

Пострадавшие получили новое жилье. В настоящее время проводится демонтаж пятиэтажки.