Под окнами Тимошенко сидят голодные крымские татары

Крымские татары - активисты организации «Авдет» - намерены продолжать голодовку до принятия решения правительства Украины о выделении им земельных участков в Крыму.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили участники пикета здания Кабинета министров Украины, представители общественной организации «Авдет» Нариман ПОТЕЛОВ, Дилявер РЕШИТОВ, Ринат ШАЙМАРДАНОВ и Решат СЕЙДАЛИЕВ.

«Голодовка будет проходить до принятия решения. Если решения не будет, возможна голодная смерть одного из участников акции», - сказал Р.ШАЙМАРДАНОВ.

В свою очередь Н.ПОТЕЛОВ сообщил, что с сегодняшнего дня акция протеста переходит в новую форму - лежачую забастовку. «Участники акции лягут перед Кабмином на землю и будут лежать в течение светового дня. Власть не оставляет нам другого выхода. Мы готовы идти до последнего, чтобы привлечь внимание премьер-министра к нашей проблеме. И это будет повторяться ежедневно, до решения нашего вопроса», - отметил он.

Н.ПОТЕЛОВ уточнил, что в настоящее время из 120 участников пикета о голодовке объявили 7 человек, в том числе 5 мужчин и 2 женщины.

Между тем Р.СЕЙДАЛИЕВ добавил, что участники акции представляют интересы 15 тысяч семей украинских граждан разных национальностей: крымских татар, украинцев, русских, армян и греков, проживающих в Крыму.

По словам Д.РЕШИТОВА, с 16 мая правоохранительные органы начали оказывать давление на участников акции. «Когда обессиленные от голода участники акции развернули спальные мешки и легли на землю, наряд милиции потребовал свернуть надувные матрацы и спальные мешки, требуя проводить голодовку стоя или сидя. Прозвучали угрозы применить силу или вызвать уборочную технику якобы для очистки территории», - уточнил он.

По его словам, милиция вызвала скорую помощь для освидетельствования физического состояния участников акции, но врачи не провели никакого обследования, а предложили голодающим написать заявление об отказе в предоставлении медицинской помощи. «Получив отказ подписывать такое заявление, врачи уехали», - сказал Д.РЕШИТОВ.

«Идут пятые сутки голодовки. Несмотря на официальное извещение о голодовке, участникам акции не было предоставлено медицинское сопровождение, голодующим запрещают ложиться, утверждая, что это является нарушением общественного порядка. Несмотря на это, никакой определенности по земельному вопросу нет», - подчеркнул Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, крымские татары начали акцию протеста перед зданием правительства в середине апреля с требованием передать землю в Крыму из сферы управления Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Академии аграрных наук в сферу управления местных органов власти для дальнейшей передачи крымским татарам.

15 апреля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО на заседании правительства поручила министру охраны окружающей природной среды Георгию ФИЛИПЧУКУ урегулировать проблемы крымских татар, пикетирующих здание Кабинета министров.

Премьер предложила министру выйти к участникам акции протеста и выслушать их требования.

Через месяц, 15 мая, участники акции протеста объявили голодовку и передали в Секретариат Кабмина соответствующее заявление на имя Ю.ТИМОШЕНКО.

В тот же день Г.ФИЛИПЧУК сообщил, что Министерство охраны окружающей природной среды Украины предлагает Кабинету министров своим решением выделить 27 гектаров земли в Крыму для потребностей крымских татар. По словам Г.ФИЛИПЧУКА, специальная рабочая группа по земельному вопросу в Крыму подготовила два проекта соответствующих решений правительства, которые должны рассматриваться на заседании 20 мая.

Общественное объединение «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые в настоящее время находятся в сфере управления центральных, а не местных органов власти.