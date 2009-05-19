Горсовет Севастополя требуют запретить учения «Си Бриз-2009»

Севастопольский городской совет призвал Верховную Раду не голосовать за допуск иностранных войск на территорию Украины для участия в международных учениях.

Как передает корреспондент УНИАН, в принятом на сегодняшнем сессионном заседании обращении к парламенту отмечается, что согласно с указом Президента Виктора ЮЩЕНКО в Украине планируется проведение учений «Си Бриз-2009», в которых будут принимать участие вооруженные силы стран-членов НАТО.

Как считают севастопольские депутаты, глава государстваподписал указ, «совершенно не учитывая мнение населения страны, а оно, как показывают различные социологические опросы, категорически против вступления Украины в эту организацию».

В обращении подчеркивается, что проведение учений «может вызвать массовые акции протеста и нарушения общественного порядка, как это уже неоднократно отмечалось в предыдущие годы». «Проведение акций протеста в разгар курортного сезона неблагоприятно скажется не только на общественно-политической, но и на экономической ситуации в регионе», - говорится в документе.

Депутат горсовета Севастополя, заместитель председателя постоянной комиссии по военным, специальным вопросам и чрезвычайным ситуациям Алексей КИСЕЛЕВ (фракция «Наш дом Севастополь», депгруппа «Единый центр») в интервью журналистам выразил удивление, что депутатов волнуют вопросы обороны страны, «хотя они к этому не имеют никакого отношения».

По его словам, учения проводятся на территории Украины с 1994 года, и это те мероприятия, которые помогают Вооруженным силам страны «находиться в боевой готовности».

А.КИСЕЛЕВ добавил: «Мы видим, как 9 мая во Владивостоке НАТО начинает учения с Россией, и все это приветствуют, вплоть до Президента РФ. Наши же депутаты, которые должны заботиться, прежде всего, о том, чтобы у севастопольцев были вода и свет, занимаются вопросами, не относящимися к их компетенции».