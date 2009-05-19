Представители игорного бизнеса подали иски к государству

Представители игорного бизнеса в Украине подали в суд иски к государству с требованием вернуть им деньги, уплаченные за получение патентов.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН член Украинской ассоциации деятелей игрового бизнеса Ирина СМИРНОВА.

«Наши компании уже сейчас подали сотни исков против государства с претензией на возврат денег», – сказала она.

По словам И.СМИРНОВОЙ, возврат денег одному маленькому казино должен составить около 1,5 млн. грн. По приблизительным подсчетам, в целом по отрасли возврат суммы, уплаченной за патенты, составляет приблизительно 0,5 млрд. грн., причем эти средства должны вернуть местные бюджеты.

И.СМИРНОВА отметила, что субъекты игорного бизнеса имеют все законные основания требовать возврата этих денег, которые они уплатили наперед.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в госбюджет.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК 18 мая заявила, что Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине. В то же время она отметила, что по состоянию на 18 мая закон не поступил на подпись Президенту.