Парламент внес изменения в закон о господдержке «Артека»

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона в целом проголосовали 394 народных депутата из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что имущество, закрепленное за детскими центрами на праве хозяйственного ведания, не подлежит отчуждению, а также передаче в аренду (кроме передачи в аренду для размещения аптечных киосков, инженерно-технических сооружений связи, банкоматов).

Территории, на которых расположены «Артек» и «Молодая гвардия», принадлежат к природно-заповедному фонду общегосударственного значения с правом застройки исключительно для удовлетворения потребностей детских центров в соответствии с генеральным планом их развития, который утверждается Кабинетом министров.

Земельные участки размером 216,6423 гектара (в том числе 5,8249 гектара пляжной зоны, 2,8 гектара бывшего пансионата «Аю-Даг» с пляжной зоной), предоставленные в постоянное пользование «Артеку», и размером 33,9 гектара (в том числе 0,95 гектара пляжной зоны), предоставленные в постоянное пользование «Молодой гвардии», принадлежат к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению.

Согласно закону, «Артеку» и «Молодой гвардии» запрещается выступать учредителями предприятий со смешанной формой собственности, заключать договоры о совместной (в частности инвестиционной) деятельности, договоры комиссии, поручения, управления имуществом, концессии, следствием которых может быть отчуждение госимущества.

Законом запрещается установление сервитута в отношении имущества, закрепленного за «Артеком» и «Молодой гвардией» на праве хозяйственного ведания, а также в отношении земучастков, предоставленных детским центрам в постоянное пользование.