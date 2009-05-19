Несколько сотен детей приняли в пионеры в Симферополе

Несколько сотен школьников из разных регионов Крыма получили сегодня пионерские галстуки на центральной площади Симферополя, передает корреспондент УНИАН.

19 мая – День пионерии. В этом году пионерское движение отмечает 87-летие.

Торжественная линейка на площади Ленина началась со звука пионерского горна. Крымские коммунисты повязали школьникам алые галстуки. Дети дали клятву пионера – обещали «горячо любить свою родину, делать добро и бороться за справедливость».

В церемонии принятия школьников в пионерскую организацию Крыма им. В.И.Ленина приняли участие активисты Компартии – ряд чиновников крымского правительства. «Пионерский галстук – на груди достойных, первых. Хочу вам пожелать быть первыми во всём», – сказала пионерам министр по делам молодежи, семьи и гендерной политике автономии, коммунистка Татьяна ЕЖОВА.

Принято решение о выделении трех путевок в Международный детский центр «Артек» лучшим крымским пионерам. Их выберут по итогам конкурса-смотра пионерских дружин и отрядов, сообщила Т.ЕЖОВА.

Не все дети оказались идеологически подкованными, некоторые затруднились с ответом на вопрос – кто такой Ленин.

По данным милиционеров, которые следили за общественным порядком, в акции приняли участие до 400 человек.