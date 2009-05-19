В Крыму передали в суд дело незаконного добытчика известняка

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, который в результате незаконной добычи пиленого известняка в Сакском районе Крыма и повреждения земельного участка площадью 16,5 га причинил полмиллиона гривен ущерба государственным интересам.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, предприниматель вел работы без разрешительных документов.

Прокуратура квалифицировала его действия как злоупотребление служебным положением, незаконную добычу полезных ископаемых, самовольное занятие земельного участка и нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью.