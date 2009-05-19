Томенко придумал, как отбить охоту баллотироваться в Президенты

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выступает за изменения закона о выборах президента, которые позволили бы сократить количество участников кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире Черноморской телерадиокомпании.

«Мы (Украина) провели 4 президентских кампании. Динамика: бюллетеней было 6, 7, 13, 24. Если мы сейчас ничего не изменим, будет где-то 40 (кандидатов в президенты)», – сказал вице-спикер.

По мнению Н.ТОМЕНКО, задача большинства кандидатов – работать против других кандидатов, не представляя при этом своего «стратегического курса». «Фактически, роль политического киллера – это важная роль во время этой (президентской) кампании», – отметил заместитель главы парламента.

Он предлагает увеличить взнос при регистрации кандидатов до 10 млн. грн. «Сейчас какая норма? Партия, которая вас выдвигает, делает взнос 500 тысяч гривен. Это не те деньги, которые характеризуют авторитетность и статус человека, – считает Н.ТОМЕНКО. – Я предлагаю 10 миллионов. При этом один взнос не больше 100 тысяч, чтобы не было монополии какой-то финансово-политической группы. Но после 10 миллионов вы не получаете еще никакого статуса, потому что, по моей версии, вы (только) авторитетность показали, (показали, что) вам верят и дают деньги».

Затем, отмечает вице-спикер, претендентам нужно собрать подписи в поддержку. Н.ТОМЕНКО предлагает увеличить их число до 1-го миллиона. «По закону надо собрать 500 тысяч подписей. Я предлагаю миллион подписей», – сказал он.

Таким образом, считает зампредседателя ВР, удастся сократить количество кандидатов «хотя бы до 10-ти». «Это будут серьезные люди, в которых вложены деньги и (которых) поддерживает значительное количество людей», – заявил Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер называет предлагаемые изменения радикальными и считает, что его за них «будут критиковать многие политики мелкого уровня».