В Ялте налоговики изъяли катер

08:56, 19 мая 2009
Крым
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У украинца не было лицензии

Сотрудники налоговой милиции изъяли у предпринимателя катер в Ялте (Крым).

Как сообщает пресс-служба крымской налоговой, 36-летний житель Запорожья возил на катере людей, хотя у него не было ни лицензии на право перевозки пассажиров на водном транспорте, ни разрешения на выход в море.

Согласно составленному протоколу, описан катер, 1974 года выпуска. Его длина составляет 13,6 м. Ориентировочная стоимость – 150 тыс. грн.

Материалы по данному факту будут переданы в суд.

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