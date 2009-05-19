В Ялте налоговики изъяли катер
08:56, 19 мая 2009Крым
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У украинца не было лицензии
Сотрудники налоговой милиции изъяли у предпринимателя катер в Ялте (Крым).
Как сообщает пресс-служба крымской налоговой, 36-летний житель Запорожья возил на катере людей, хотя у него не было ни лицензии на право перевозки пассажиров на водном транспорте, ни разрешения на выход в море.
Согласно составленному протоколу, описан катер, 1974 года выпуска. Его длина составляет 13,6 м. Ориентировочная стоимость – 150 тыс. грн.
Материалы по данному факту будут переданы в суд.
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