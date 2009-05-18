Вице-спикер ВР: украинский язык насильно любим в Крыму не будет

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО передал в школы Симферополя диски «Классика украинской литературы. Живые голоса» и «Главные песни и мелодии Украины».

Как сообщили в пресс-службе парламента, сегодня Н.ТОМЕНКО находится с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

В ходе встречи со студентами факультета украинского языка и литературы Таврического национального университета им. Вернадского и учителями украинского языка и литературы школ Симферополя он заявил, что «государству необходимо радикально изменить подход к пропагандирвоанию, преподаванию и популяризации украинской культуры в целом по Украине и, в частности, в Крыму».

«Нельзя заставить любить украинский язык и украинскую культуру по решению властных структур или к конкретной дате. Необходимо убеждать в неповторимости, уникальности и красоте украинской культуры и языка и таким образом популяризовать эту культуру», - отметил вице-спикер.

По мнению Н.ТОМЕНКО, предложенный им подход «позволит ненасильственным путем привить любовь к украинской культуре и языку молодого поколения Крыма».