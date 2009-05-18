На митинге в Севастополе требовали землю для крымских татар

В Севастополе сегодня возложили цветы к подножию памятника депортированным народам и провели траурный митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие около 100 человек, в частности, председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН и председатель городского совета Валерий САРАТОВ, представители крымскотатарского народа и других депортированных народов, общественность.

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями "Мы за справедливое решение земельного вопроса!", "Верните наши дома и вещи!", "Мы возвращаемся в родной Крым, чтобы сделать его процветающей землей!".

Они минутой молчания почтили память погибших.

Представители власти пообещали продолжать работу по обустройству крымских татар..

В резолюции митинга выдвинут ряд требований социально-экономического характера к органам центральной и местной власти.

В частности, участники митинга требуют „неотложно принять закон Украины о восстановления прав депортированных и их потомков, о статусе крымскотатарского народа”. Кроме того, содержится требование "скорейшего предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для депортированных граждан в пределах города Севастополя, а также принять решение о возвращении исторических наименований населенным пунктам Севастопольского региона".