Водоканал Севастополя начали отключать от электроэнергии

ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» за долги сегодня начала отключать от электроэнергии объекты второй очереди ГКП «Севгорводоканал», как и предупреждала об этом предприятие 13 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Севастопольэнерго», в первой половине дня отключена одна из 12 запланированных к отключению подкачивающих станций в районе улицы Пирогова. Кроме того, также за долги сегодня отключены от энергопотребления два объекта «Севастеплоэнерго».

Председатель правления «Севастопольэнерго» Владимир МИРГОРОДСКИЙ на прошлой неделе заявил, что 12 мая 2009 года истек срок реструктуризации оплаты долга за потребленную электроэнергию в сумме 3 млн. 465 тыс. 801 грн. 61 коп., данный Государственному коммунальному предприятию «Севгорводоканал».

Как добавил В.МИРГОРОДСКИЙ, «Севгорводоканал» погасил часть долга, однако по состоянию на 12 мая текущего года задолженность за потребленную электроэнергию ГКП «Севгорводоканал» перед «Севастопольэнерго» составляет 2 млн. 422 тыс. грн. Председатель правления тогда предупредил: «В случае непогашения этого долга, энергетическая компания «без проволочек» приступит к отключению должника от электроэнергии в понедельник 18 мая в 10.00».

Тогда же он сообщил, что первая очередь объектов «Севгорводоканала» - такие вспомогательные объекты, как гаражи, контора, склады отключена с 30 апреля. Вторая очередь - это подкачки и насосные станции. «После этого, 20 числа, не хотелось бы, но мы приступим к отключению третьей очереди – гидроузлов», отмечал председатель правления.