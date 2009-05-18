Репатрианты призвали ООН и ЕС восстановить их права

Репатрианты – участники митинга в Симферополе – призвали Организацию Объединенных наций, Совет Европы, Европейский Союз и другие международные организации содействовать в восстановлении прав крымскотатарского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции всекрымского траурного митинга.

Участники акции считают, что украинское государство за годы независимости «не приняло ни одного законодательного акта, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа». Они полагают, что это «является причиной сохранения фактического неравноправия и дискриминации крымских татар».

Митингующие называют депортацию 18 мая 1944 года геноцидом по отношению к крымским татарам, последствия которого «не могут быть преодолены только усилиями украинского государства». «Содействие в возрождении крымскотатарского народа должно стать предметом особой заботы и внимания ООН, Совета Европы, Европейского Союза и других международных государств», – подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, по данным заместителя начальника милиции Крыма Николая ФЕДОРЯНА, в акции приняли участие до 15 тысяч человек, по данным лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА – 25-30 тысяч.