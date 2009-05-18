Митинг крымских татар проходит в Симферополе (фото)

Многотысячный митинг крымских татар проходит в центре Симферополя. Его участники требуют принять закон о восстановлении прав депортированных и создать в Крыму систему образования на крымскотатарском языке.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника милиции Крыма Николай ФЕДОРЯН, в акции участвуют до 15 тысяч человек, по данным лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА – 25-30 тысяч.

Колонны крымских татар, собираясь на митинг, шли по центральным улицам Симферополя, периодически скандируя «Аллах акбар!».

Митингующие выступают под лозунгами: «Требуем восстановления статуса крымскотатарского языка как государственного», «Крыму – статус национально-территориальной автономии в составе Украины», а также держат флаги крымскотатарского народа с траурными лентами и государственные флаги Украины.

На административных зданиях Крыма сегодня приспущены флаги Украины и автономии.

«Требования не изменились, потому что ни одно из них пока не выполнено. Мы требуем принятия закона о восстановлении прав депортированных, создания системы образования на родном языке, восстановления исторической топонимики и возвращения соотечественников, которые пока находятся за пределами Крыма», - сказал глава Меджлиса в комментарии УНИАН.

М.ДЖЕМИЛЕВ уточнил, что в настоящее время в автономии проживает около 280 тысяч крымских татар. Еще около 150 тысяч хотят вернуться на полуостров.

Сегодня, 18 мая 2009 года, исполняется 65 лет со дня насильственного переселения крымских татар с территории Крыма..