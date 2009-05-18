СБУ призывает ФСБ брать пример с Казахстана

Служба безопасности Украины призывает Федеральную службу безопасности Российской Федерации рассекретить архивные материалы о пострадавших в результате депортации 1944 года крымских татарах.

Как передает корреспондент УНИАН, глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на брифинге в Симферополе сообщил, что пока ФСБ не готова передавать документы в том виде, в котором просит Украина.

«Мы обратились к ФСБ два года тому назад. К сожалению, ФСБ России к настоящему времени не готова передавать (документы) так, как мы ставим вопрос: конкретные дела, конкретные карточки (спецпереселенцев), судьбы конкретных людей», - сказал он. Вместе с тем, добавил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «определенная статистика поступает».

Глава СБУ сообщил, что с Казахстаном, куда из Крыма была выселена часть крымских татар, работа в этом направлении ведется. «Казахстан, Президент НАЗАРБАЕВ, ответил нашему Президенту положительно. Мы получили уже больше 10-ти тысяч карточек спецпереселенцев, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - В цифровом варианты мы получаем (документы) и не у себя в архивах закрываем, а передаем и семьям пострадавших людей, и на веб-странички».

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, и у России нет «другого пути»: «как открыть все архивы, сделать их доступными и передать нам (Украине)».

Руководитель СБУ добавил, что, расследуя преступления, связанные с репрессиями в отношении крымских татар, украинские следственные органы будут в каждом конкретном случае обращаться к российской стороне с просьбой передать «даже засекреченные материалы относительно судьбы того или иного человека, которая нам станет известна». В.НАЛИВАЙЧЕНКО пообещал, что эти документы по решению главы украинской державы будут передаваться неправительственным организациям и родственникам пострадавших в результате депортации.