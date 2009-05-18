Рассекречены 63 дела об интеллигентах-татарах (фото)

Служба безопасности Украины передала общественности копии 63 рассекреченных архивных дел в отношении расстрелянных представителей крымкотатарской интеллигенции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Симферополе руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО передал документы председателю крымкотатарского меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ и его первому заместителю Рефату ЧУБАРОВУ.

Глава Службы безопасности заявил, что «карательные органы и большевики» уничтожали элиту крымскотатарского народа: интеллигенцию, писателей и научных деятелей.

Кроме того, он презентовал изданную при содействии СБУ книгу «Последняя рукопись Сабри Айвазова. Милли Фирка». «Это последняя рукопись, которую он (политический деятель и писатель С.Айвазов – УНИАН) успел написать, уже будучи в тюрьме НКВД», – сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Напомним, сегодня исполняется 65 лет со дня насильственного переселения крымских татар с территории Крыма.