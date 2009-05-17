Крымские татары хотят признания депортации актом геноцида

Крымскотатарская молодежь в воскресенье вечером зажгла в центре Симферополе около 5 тысяч свечей в память о жертвах депортации 1944 года.

Как передает корреспондент УНИАН, с наступлением сумерек на центральной площади города участники акции «Зажги огонек в своем сердце» выложили из свечек контуры крымского полуострова, в центре которого была цифра «65». 18 мая 2009 года – 65-ая годовщина депортации крымских татар из Крыма.

Кроме того, из свечей выложены надпись «No genocide» (нет геноциду) и тамга – национальный символ крымских татар.

Крымскотатарская молодежь обращается к мировой общественности с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида.

Акция «Зажги огонек в своем сердце» проводится в Симферополе третий год подряд. Ее инициатор – Крымскотатарский молодежный центр.

В этом году, по данным организаторов, мероприятие расширило географию: помимо Симферополя, акция проходит в крымском городе Саки и в столице Украины – Киеве.

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление «О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР». Крымских татар обвинили в сотрудничестве с фашистами.

Депортация крымских татар началось утром 18 мая 1944 года и было завершено к вечеру 20 мая. По разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. человек выселены с территории полуострова.

Помимо крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в начале войны, в 1941 году – крымских немцев; в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – в начале 1990-х годов. Важную роль в юридическом оформлении этого процесса сыграла декларация Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». В 1991 году приняты законы «О реабилитации жертв политических репрессий» и «О реабилитации репрессированных народов».

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.

Сейчас население Крыма свыше 1,9 млн. человек, из них более 260 тысяч – крымские татары.