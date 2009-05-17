В Севастополе почтили память жертв политических репрессий

В Севастополе власти и общественность почтили память жертв политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, у возведенного несколько лет назад на старом кладбище памятника «Жертвам политических репрессий 30-х - 50-х годов» сегодня состоялся митинг, в котором приняли участие представители исполнительной ветви власти города и активисты Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя.

Участники акции возложили цветы к памятнику и находящимся рядом могилам жертв политических репрессий.

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН подчеркнул, что «севастопольская история политических репрессий еще далека от осмысления и написания», поэтому власти города будут оказывать помощь всем тем организациям и людям, которые будут изучать, систематизировать и публиковать материалы о репрессиях.

По его словам, «значительная часть репрессий касалась военных». «Она коснулась многих офицеров Черноморского флота. Одна из категорий, подвергшихся в наибольшей мере политическим репрессиям в канун войны, и в определенной степени после войны - это были военные. Это ж дело всегда было закрытым, Севастополь, наверное, и не знает масштабов тех репрессий, через которые прошел руководящий состав», - добавил В.КАЗАРИН.

Он поддержал прозвучавшую на митинге идею по увековечению памяти «тех, кто был расстрелян во внутреннем дворике севастопольской тюрьмы, и тех, кого, по некоторым данным, водили на расстрел за город».

Председатель Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя Валерий МИЛОДАН сообщил, что «очень много расстрелов производилось в севастопольской тюрьме, так называемом тюремном замке». Он отметил, «что многие годы мы не предавали этому публичного значения».

На сооружениях и флагштоках военных частей, кораблей и судов, военных учебных заведений, учреждений и организаций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сегодня был приспущен государственный флаг.