Дерево упало на ребенка в Крыму

В городе Красноперекопск в Крыму девочка получила травмы в результате падения дерева.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Несчастный случай произошел в то время, когда бабушка и девочка проходили около дерева.

Ребенок, 2004 года рождения, получил черепно-мозговую травму и гематому затылочной части головы. Девочка доставлена в больницу.

Бабушка не пострадала, добавили в МЧС.