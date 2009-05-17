Дерево упало на ребенка в Крыму
15:21, 17 мая 2009Крым
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ЧП в Красноперекопске
В городе Красноперекопск в Крыму девочка получила травмы в результате падения дерева.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
Несчастный случай произошел в то время, когда бабушка и девочка проходили около дерева.
Ребенок, 2004 года рождения, получил черепно-мозговую травму и гематому затылочной части головы. Девочка доставлена в больницу.
Бабушка не пострадала, добавили в МЧС.
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