Книга о подразделениях 3-го Рейха из граждан СССР презентована в Крыму

В Севастополе презентован справочник «Полный перечень объединений и соединений 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов».

Как передает корреспондент УНИАН, в 109-страничном издании представлено описание боевого пути тех или иных армий, корпусов, дивизий, бригад, судьба их личного состава после поражения фашисткой Германии и ее союзников во Второй мировой войне. Кроме того, содержится статистический материал, касающийся этнического состава соединений и объединений, воевавших на стороне немцев.

Автор справочника, капитан 1 ранга Вадим МАХНО (служит в командовании Военно-Морских Сил Украины) сообщил, что брошюра издана на русском языке «только потому, что все изданные в России, использованные и обработанные мною при подготовке справочника 11 книг и энциклопедий - русскоязычные».

По словам В.МАХНО, в результате проведенных исследований, он пришел к выводу, что «на стороне гитлеровской Германии против СССР и союзников воевало свыше 100 дивизий и бригад, а также охранных корпусов.

Таким образом, добавил В.МАХНО, в справочник «вошло 140 воинских организмов, от бригады и выше, воевавших на стороне фашисткой Германии».

По словам капитана 1 ранга, с полками у него ничего не получилось. «Их было больше 250-ти, поэтому я просто физически не смог обработать весь массив материала», - сказал он.

Данные автор приводил только в том случае, если они совпадали как минимум в двух источниках, «а за основу была взята книга ДРОБЯЗКО «Под знаменем врага», изданная в 2004 году в Москве».

В.МАХНО говорит, что в справочнике указано «довольно мало» украинских соединений: «Всего лишь одна дивизия - «Галичина» - и три бригады: парашютная, противотанковая и пехотная».

«В 1941 году немцы по просьбе Восточного министерства отпустили из плена и направили по месту жительства для обрабатывания земли 277 тысяч 761 украинца. Русских не отпускали из плена, у них было два пути - или одевать немецкую форму и воюй против своей страны, или смерть», - сказал капитан 1 ранга.

Поэтому, отметил автор, «намного больше было русских соединений и частей, только дивизий СС - 5 штук».

На вопрос о целях издания справочника В.МАХНО ответил: «Не хотел бы, чтобы существовали мифы о народах-предателях, как, например, миф о крымских татарах». «Когда мы говорим о татарских батальйонах - их было 10 - надо указать, что большинство офицеров в этих батальйонах были русские и украинцы. Когда мы говорим о батальйонах Русской освободительной армии, сформированных в Крыму, то в них был очень большой процент крымских татар», - сказал он.

В.МАХНО добавил, «если мы говорим о РОА генерала Власова, то надо указать, что в ее составе около 20 тысяч было татар волжских». То есть, подытожил капитан 1 ранга, «когда мы говорим о предателях, нужно говорить о всех предателях». «Предавали все, и по разным причинам люди шли воевать против своего, получается, народа», - сказал он.

Справочник рассчитан на журналистов и военных историков.