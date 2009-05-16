«Свиной грипп» обнаружен в Турции
14:08, 16 мая 2009Крым
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Первый случай заболевания человека вирусом гриппа A/H1N1 зарегистрирован в Стамбуле, сообщила турецкая телекомпания NTV.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 7,52 тысячи случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 34 странах, 66 из них привели к летальному исходу.
По сведениям телеканала, вирус обнаружен у туриста, который приехал в Стамбул из США.
Министр здравоохранения Турции планирует выступити с официальным заявленим по этому поводу.
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