«Свиной грипп» обнаружен в Турции

Первый случай заболевания человека вирусом гриппа A/H1N1 зарегистрирован в Стамбуле, сообщила турецкая телекомпания NTV.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 7,52 тысячи случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 34 странах, 66 из них привели к летальному исходу.

По сведениям телеканала, вирус обнаружен у туриста, который приехал в Стамбул из США.

Министр здравоохранения Турции планирует выступити с официальным заявленим по этому поводу.