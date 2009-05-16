Партия Ющенко: решение проблем крымских татар - экзамен для страны

Партия «Народный Союз «Наша Украина» считает, что конкретные шаги по решению проблем крымских татар являются экзаменом для государства на его европейскость.

Об этом говорится в заявлении совета НСНУ в связи с 65-летием депортации крымских татар.

«Особое внимание к проблемам крымских татар и конкретные шаги на пути их решения – это экзамен для всей Украины на ее европейскость и преданность демократическим ценностям», – отмечается в документе.

«Наша Украина» выступает за создание и реализацию целостной программы, целями которой будут «полноценная самореализация крымскотатарского народа в рамках украинского государства и обеспечение всех необходимых ему прав и свобод».

«К сожалению, приходится констатировать, что до сих пор комплексно не урегулированы много вопросов, связанных с возобновлением прав крымскотатарского народа», – подчеркивается в заявлении.