Тимошенко дает деньги на украинскую школу в Севастополе

Кабинет министров Украины принял решение о выделении из государственного бюджета 24 млн. грн. на продолжение строительства украинской школы-коллегиума в Севастополе.

Как сообщает отдел по делам прессы и информации городской государственной информации, средства пойдут на окончание работ по закладке фундамента и на строительство здания школы.

«Мы рады, что, несмотря на кризис и дефицит бюджетных средств, правительство нашло возможность профинансировать продолжение строительных работ на столь значимом для гуманитарной сферы города объекте», - сказал первый заместитель председателя Севастопольской администрации Владимир КАЗАРИН.

«Для Севастополя было важно получить эти средства, ведь строительство школы идет на условиях софинансирования», добавил он.

В.КАЗАРИН выразил надежду, что горсовет Севастополя «выполнит свое обещание и примет решение о финансировании части работ за счет городского бюджета».

Как сообщал УНИАН, общая сметная стоимость строительства севастопольской школы-коллегиума составляет 62 млн. грн.

В 2008 году было выделено 5,5 млн. грн. Из них 5 млн. грн. - средства госбюджета, 500 тыс. грн. - средства городского бюджета.

Горсовет несколько раз отказался выделить «городскую долю» финансирования, обвиняя исполнительную власть в непредоставлении отчетных материалов по ранее выделенным 500 тыс. грн. Администрация отвергала это, заявляя, что давала отчет горсовету.