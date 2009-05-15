Ветврач из Крыма перепутал свой карман с государственным

Прокуратура обвиняет ветеринарного врача крымского поселка Новоселовское (Раздольненский район) в присвоении денег за осмотр животных. В результате действий сотрудника районной лечебницы местный бюджет недопоступил более 16 тысяч гривен.

"Осмотрев определенное количество животных и получив за осмотр необходимую сумму, в отчетах работник районной лечебницы ветеринарной медицины указывал совсем другое количество туш, в несколько раз заниженное. Уменьшался и размер оплаты за услуги врача ветеринарной медицины", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За прошлый год ветврач положил в свой карман средства за освидетельствование 1900 туш животных.

Его действия квалифицированы как растрата средств путем злоупотребления служебным положением и должностной подлог.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.