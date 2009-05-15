Крымские татары объявили голодовку под стенами Кабмина
На них не обращают внимания
Представители общественной организации «Авдет», которые около недели пикетируют здание Кабинета министров, сегодня объявили голодовку.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель общественной организации Нариман ПОТЕЛОВ.
«Мы здесь стоим уже около недели, и на нас никто не обращает никакого внимания», - сказал Н.ПОТЕЛОВ.
По его словам, сегодня соответствующее заявление крымских татар было передано и зарегистрировано в Секретариате Кабинета министров Украины.
Активист также сообщил, что рабочая группа во главе с министром охраны окружающей природной среды Георгием ФИЛИПЧУКОМ посещала Крым по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. «Однако никаких решений не было принято», - сказал Н.ПОТЕПОВ.
По его словам, активисты организации намерены продолжать голодовку до тех пор, пока не будет урегулирован земельный вопрос для крымских татар.