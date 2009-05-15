Крымчан призывают не отказываться от свинины

Крымчан призывают не впадать в панику из-за распространения в ряде стран мира гриппа А (H1N1) и не отказываться от употребления в пищу свиного мяса. Вместе с тем, просят соблюдать элементарные требования.

«Мы не должны впадать в панику, есть намного опаснее заболевания (чем свиной грипп)», - заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины в Крыму Иван ГУРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, мясо и мясные продукты следует покупать только в тех местах, где осуществляется ветеринарный контроль. «Если животное было забито и оно выпущено в реализацию, то там уже минимум заболевания», - сказал замначальника управления ветеринарной медицины Крыма.

Придя домой, мясо следуют положить в холодильник, если оно будет готовиться не сразу. Перед приготовлением свинину необходимо помыть, нужно не забивать тщательно мыть руки.

Свинина, приготовленная при температуре 60-70 градусов, является безопасной, так как вирус при такой температуре инактивируется.

По данным ветмедицины, на сегодня ни в одном хозяйстве Крыма, где содержатся свиньи, не зафиксированы признаки гриппа А (H1N1).

В автономии проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения завоза вируса и распространения его среди населения, добавила главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА.