В Крыму задержали трёх земельных махинаторов

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью милиции Крыма задержали трех человек, которые требовали почти 60 тысяч долларов взятки за выделение земли в Феодосии.

Как сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, депутат – председатель комиссии по земельным вопросам одного из поселковых советов Крыма, а также председатель дачного общества и частный предприниматель действовали по собственной разработанной схеме, направленной на систематическое получение взяток в особо крупных размерах и связанной с выделением земельных участков на территории Феодосии и Приморска.

Председатель садового общества подыскивал клиентов, желающих приобрести земучасток в курортном регионе по цене 7500 долларов за 0,08 га. Затем покупателя направляли к депутату, который выдвигал условия для положительного решения земельного вопроса на сессии совета. Также в махинации вовлекались владельцы дачных участков, которые за 100-200 долларов выполняли различные поручения. Полученные взятки злоумышленники распределяли между собой в разных пропорциях.

За помощь в выделении восьми участков общей площадью 0,73 га на территории Феодосии махинаторы потребовали почти 60 тысяч долларов от жителя Мариуполя, но тот обратился в УБОП.

Во время передачи взятки 3 злоумышленников задержали в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины на трое суток.

Прокуратура Крыма возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.