В Крыму не создан пункт временного размещения беженцев

Прокуратура Крыма требует от отдела миграционной службы автономии устранить нарушения законодательства о беженцах.

По закону по приезде такие люди должны размещаться в пункте временного размещения, процедура приобретения статуса беженца должна проходить в течение месяца, предусмотрены ежегодная перерегистрация и обязательное медицинское обследование. «Так должно быть, на деле все происходит иначе», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в автономии «не создан пункт временного пребывания искателей убежища», не определен перечень медицинских учреждений Крыма, где должны проходить обследование беженцы. «Чужестранец может почти год неизвестно как и за счет чего существовать где-то на просторах полуострова, потому что процедура оформления иногда затягивается на всех этапах рассмотрения заявления», - отмечает надзорное ведомство.

Прокуратура внесла представление в отдел миграционной службы Крыма, в котором требует устранить эти нарушения.