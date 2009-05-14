Крымские предприятия Фирташа отключили от газа

Сегодня утром НАК «Нафтогаз Украины» прекратила подачу газа на ЗАО «Крымский Титан» и АО «Крымский содовый завод», которые входят в состав управляющей компании OstChem Holding AG.

Об этом сообщили в пресс-службе OstChem Ukraine.

Согласно сообщению, прекращение газоснабжения химпредприятий «Нафтогаз Украины» мотивировал неоплатой поставок природного газа в марте-апреле текущего года.

«Однако в марте-апреле предприятия OstChem AG не осуществляли закупок газа у сторонних организаций. Газоснабжение осуществлялось за счет подъема запасов природного газа, принадлежащих предприятиям OstChem AG, из Глебовского подземного хранилища газа, в т.ч. по замещению», – отметили в пресс-службе.

По мнению компании, данные действия произведены «Нафтогазом Украины» вопреки действующим договорам на поставку газа между предприятиями OstChem AG и ООО «Газпром сбыт Украина», а также несмотря на проведенную предоплату за майские поставки газа.

OstChem AG обратилась в компетентные органы Украины, а также судебные инстанции в Украине и за рубежом для защиты своих законных интересов.

OstChem AG также намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с требованием дать оценку злоупотреблению НАК «Нафтогаз Украины» своим положением монопольного поставщика природного газа на территории Украины.

Справка УНИАН. ЗАО «Крымский Титан» – современное высокотехнологичное предприятие, одно из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% от общих объемов производства.

50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» принадлежит OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. Контрольным пакетом в ЗАО «Крымский Титан» владеет государство.

ОАО ”Крымский содовый завод” (г. Красноперекопск) является монополистом по выпуску в Украине кальцинированной соды марки ”А”. Доля продукции Крымского содового завода в общем объеме украинского рынка составляет 80%.

89,99% акций ОАО «Крымский содовый завод» принадлежит OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG.

Управляющая компания OstChem Holding AG основана в Вене (Австрия) в 2004 году. Входит в состав холдинга GroupDF украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

В настоящее время OstChem Group владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе и Центральной Азии, включая Украину, Германию, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан.