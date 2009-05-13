Украинцы ощущают рост преступности (опрос)

Украинцы ощущают увеличение уровня преступности в условиях кризиса, но при этом считают, что органы внутренних дел способны противодействовать ей.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Европейского института интеграции и развития (ЕИИР) и Киевского международного института социологии (КМИС), переданные агентству УНИАН.

В частности, по мнению 29% опрошенных украинцев, уровень преступности после начала кризиса в их регионе «несколько повысился», 16% сообщили о его значительном повышении. В то же время 39% респондентов выразили уверенность, что уровень преступности «остался неизменным». Только 8% и 2% опрошенных отметили, что количество преступлений в их регионе в кризисные времена «несколько уменьшилось» и «значительно уменьшилось». Почти 6% не имели ответа на этот вопрос или отказались отвечать.

В то же время 70% респондентов считают, что милиция способна противодействовать росту преступности и поддерживать порядок в условиях кризиса. В частности, о своей абсолютной уверенности заявили 40% опрошенных. 30% ответили «скорее могут». Для 4% тяжело было точно оценить свои надежды на МВД. В то же время «скорее не уверены» в том, что стражи порядка способны обеспечить достойную защиту населения 14% опрошенных украинцев и 11% уверены, что МВД не может защитить их. У 1% респондентов не было ответа на этот вопрос.

При этом подавляющее большинство украинцев выступают против свободной продажи и использования травматического оружия. Ответ «полностью не поддерживаю» дали 65% граждан. «Скорее не поддерживают» массовое вооружение населения 11% респондентов. Лишь 12% и 9% «полностью поддерживают» и «скорее поддерживают» эту идею. Тяжело было дать ответ 3% граждан. При этом отрицательно к свободному использованию оружия отнеслись как жители городов, так и сел – 76% и 75% соответственно. Среди сторонников использования оружия наибольшее количество мужчин - 33% опрошенных. Не поддерживают эту идею 85% женщин.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с 6 по 10 мая 2009 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в 68 населенных пунктах во всех областях Украины и в Автономной Республике Крым.