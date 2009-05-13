Месячник милосердия начинается в Симферополе

С 15 мая по 15 июня в Симферополе пройдет акция «Милосердие» в поддержку малообеспеченных и многодетных семей, социально-незащищенных детей.

Мероприятие организовало управление по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Симферопольского городского совета, сообщает пресс-центр мэрии.

Симферопольцев просят собрать вещи, игрушки и школьные принадлежности для нуждающихся в помощи детей и семей.

Пункт сбора вещей организован в управлении по делам семьи. Адрес: Симферополь, ул. Хацко, 4.

Телефоны для справок: (8-0652) 60-03-93, 51-26-56, 51-26-53.