Вокруг Черного моря на велосипеде за 60 дней

Болгарин Вячеслав СТОЯНОВ намерен за 60 дней объехать на велосипеде вокруг Черного моря. Об этом житель Софии сообщил электронным письмом интернет-газете «Новый Севастополь».

«Хотел бы вас информировать о моей предстоящей соло велосипедной экспедиции вокруг Черного моря с общей длиной 7000 км. Расстояние собираюсь взять рекордом за 60 дней. Старт состоится в Софии 24 мая 2009 года. Маршрут пройдет через Болгарию, Румынию, Украину, Крым, Рoссию, Грузию, Турцию», - отметил В.СТОЯНОВ.

По утверждению болгарского велосипедиста, «целью экспедиции является пропаганда культуры «раздельного выброса мусора, также использования экологически чистого транспорта». Как пишет В.СТОЯНОВ, «своим действием хочу напомнить людям, что у них есть самый экологический чистый транспорт – их тела. Большинство наверняка уже забыли его использовать, передвигаясь только между машиной и домом».

В.СТОЯНОВ родился в Алуште (Крым). Вырос в городе Килия Одесской области. Сейчас живет и работает в столице Болгарии - городе София. Закончил Софийскую художественную академию по специальности «Индустриальный дизайн».